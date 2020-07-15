إعدام 3 متظاهرين في إيران

أثبتت محكمة في إيران أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص شاركوا في تظاهرات دامية في نوفمبر اندلعت على خلفية رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.
وقال المتحدث غلام حسين إسماعيلي: إن الأحكام «أكدتها المحكمة العليا بعد طعون قدمها المتهمون ومحاموهم» حسبما نقل عنه موقع «ميزان» الإلكتروني الخاص بوزارة العدل الإيرانية.
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