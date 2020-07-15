انتزاع 1.014 لغما في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير اليمن من الألغام» خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2020م، من انتزاع 1,014 لغمًا، منها 62 لغمًا مضادة للأفراد، 266 لغما مضادة للدبابات، و686 ذخيرة غير متفجرة. وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 173,837 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

مشروعات تربوية

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو) في الدول العربية، ثلاثة مشروعات تربوية في اليمن تهدف إلى تعزيز فرص التعليم لدى الأطفال خارج المدرسة، وذلك في إطار الاستجابة للأزمة التعليمية في الدول العربية التي تشهد نزاعات.

وتزود المشروعات الثلاثة التي تحمل شعارات «التعليم هو السلام» و«من حقي أن أتطور» و«من حقي أن أتعلم» الأطفال اليمنيين غير الملتحقين بالمدرسة والمعرّضين لخطر التسرب، بالفرص التعليمية من خلال برامج استلحاق دراسي ومسارات بديلة للتعليم، وكذلك تطوير المحتوى والموارد حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

تستند المشاريع إلى «الإطار الإستراتيجي للتعليم في حالات الطوارئ في المنطقة العربية (2018-2021)» الذي وضعته منظمة اليونيسكو بالتعاون مع المركز، بهدف دعم الدول الأعضاء في المنطقة العربية لبناء نُظُم تعليمية أكثر قدرة على الصمود، وتلبية الاحتياجات التعليمية وضمان استمرارية توفر التعليم في حالات الطوارئ وفي أوضاع النزاعات وما بعدها.

ويهدف برنامج «التعليم هو السلام» إلى تصميم موارد حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وتطويرها، وكذلك محتوى تعليمي مُسرّع لتأسيس نماذج ومسارات تعليمية بديلة، إضافة إلى المبادئ والمفاهيم والمحتويات المتعلقة بالتماسك الاجتماعي والمواطنة ومنع التطرف، وبرامج تعليمية للحدّ من ظاهرة التسرب المدرسي.

كما يهدف برنامج الاستلحاق الدراسي للأطفال اليمنيين «من حقي أن أتعلم» إلى توفير فرصة ثانية تعليمية واستلحاقية للأطفال غير الملتحقين بالمدرسة والمعرّضين للخطر (من سن 7 سنوات إلى 14 سنة)، عن طريق نماذج إبداعية ومرنة مثل مدرسة الفصل الواحد والبرامج الإثرائية الصيفية، فيما يهدف برنامج بناء القدرات الوطنية اليمنية للمسارات البديلة للأطفال خارج المدرسة والمعرّضون للخطر «من حقي أن أتطور» إلى تعزيز القدرات الوطنية اليمنية التعليمية الحكومية، للوصول للأطفال غير الملتحقين بالتعليم والمعرّضين لخطر التسرب، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية فيما يخص التعليم من أجل السلام.

ــــــــــــــــ إصحاح بيئي

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة اليمنية.

Advertisements

وجرى خلال المدة من 2 يوليو إلى 8 يوليو 2020م ضخ 350,400 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 233,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,326 فردا.

مسام في الأسبوع الثاني من يوليو

1,014 لغمًا انتزعت

62 لغمًا مضادة للأفراد

266 مضادة للدبابات

686 ذخيرة غير متفجرة

173,837 لغمًا إجمالي ما انتزع منذ بداية المشروع