كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "المحجوب": تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه في سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، إن تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه في محيط سرت.

وأوضح "المحجوب"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، أن الجيش الوطني الليبي يتمتع بقدرات جيدة للدفاع الجوي، مما يقيد حركة الطائرات المسيرة التركية.

وأشار إلى أن تركيا أرسلت عدة طائرات مسيرة لضرب خط إمداد مياه بعيدة عن سرت، منوها بأن المرتزقة قاموا بتحشيد حوالي عشرة آلاف مقاتل في محيط سرت.

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ونوه بأن حكومة الوفاق خرجت عن الأهداف التي شكلت من أجلها ووقعت معاهدات غير شرعية".

وتابع: "مصر من أمن ليبيا ومن حقنا أن نستعين بمن يحقق أمننا".