كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جو بايدن: أزمة كورونا دفعت ترامب لوضع كمامة على الملأ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي الحالي لانتخابات الرئاسة جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن أزمة جائحة كورونا سيئة إلى الدرجة التي دفعت الرئيس دونالد ترامب لوضع كمامة على الملأ، مطالباً الأخير بالاستماع إلى خبراء الصحة.

وقال بايدن: "الوضع سيء للدرجة التي جعلت حتى دونالد ترامب يقرر أخيراً وضع كمامة على الملأ، يسعدني أنه غير رأيه، لكن هذا غير كاف سيادة الرئيس"، في فعالية انتخابية في ولاية ديلوير، حدد فيها أولوياته في مجال الطاقات النظيفة، ومن بينها التعهد بإنتاج طاقة تخلو بنسبة 100% من الكربون بحلول 2035.

ووضع ترامب، الذي طالما أظهر شكه في الجائحة وحجمها، في مطلع الأسبوع الجاري للمرة الأولى كمامة أثناء زيارته مستشفى يتعافى فيه الجنود الأمريكيون.

وأضاف بايدن "أيها السيد ترامب، من فضلك استمع لخبراء الصحة بدل تجاهلهم"، في إشارة إلى انتقاد البيت الأبيض للطبيب أنطوني فاوتشي، أبرز خبراء الأوبئة في الإدارة الأمريكية، والذي قال نإ بعض الولايات تعجلت في تخفيف قيود الحجر الصحي.