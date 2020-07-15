كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: لست مهتم بالتحدث مع الصين بشأن اتفاق التجارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إنه ليس مهتماً بالتحدث مع الصين على إتفاق المرحلة 2 للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي مقابلة مع قناة "سي بي إس" نيوز التلفزيونية، سئل ترامب، هل لفظت محادثات المرحلة الثانية للتجارة، أنفاسها فأجاب قائلاً: "لست مهتماً في الوقت الحالي بالتحدث إلى الصين".

ويذكر أن حذر ترامب، بأن "الانفصال الكامل" بين الاقتصادين الأكبر عالميا يبقى خيارا سياسيا محتملا لإدارته. وقال ترامب على "تويتر": "الولايات المتحدة تحتفظ بالتأكيد بخيار سياسي، في ظروف شتى، بانفصال كامل عن الصين". Advertisements وأضاف أن موقفه هذا رد على تصريحات للممثل التجاري في إدارته روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.