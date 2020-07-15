كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: لست مهتم بالتحدث مع الصين بشأن اتفاق التجارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إنه ليس مهتماً بالتحدث مع الصين على إتفاق المرحلة 2 للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي مقابلة مع قناة "سي بي إس" نيوز التلفزيونية، سئل ترامب، هل لفظت محادثات المرحلة الثانية للتجارة، أنفاسها فأجاب قائلاً: "لست مهتماً في الوقت الحالي بالتحدث إلى الصين".
ويذكر أن حذر ترامب، بأن "الانفصال الكامل" بين الاقتصادين الأكبر عالميا يبقى خيارا سياسيا محتملا لإدارته.
وقال ترامب على "تويتر": "الولايات المتحدة تحتفظ بالتأكيد بخيار سياسي، في ظروف شتى، بانفصال كامل عن الصين".
وأضاف أن موقفه هذا رد على تصريحات للممثل التجاري في إدارته روبرت لايتهايزر، الذي كان على رأس مفاوضات واشنطن مع بكين خلال الحرب التجارية.
وقال لايتهايزر أمام لجنة في الكونجرس، إن الصين حتى الآن ملتزمة بشروط اتفاق مرحلي خفف من حدة الخلاف بين البلدين، وأن الانفصال الكامل بين الاقتصادين العملاقين مستحيل في الوقت الراهن.
وأضاف: "هذا كان خيارا لسياسة قبل سنوات، لكني لا أظن أنه سياسة أو خيار سياسي منطقي في هذه المرحلة".
ووصف لايتهايزر نفسه بأنه متشدد فيما يتعلق بالصين، وحدد خطط إدارة ترامب "لإعادة هيكلة" منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من كبح سياسات بكين التي تتعارض على حد قوله مع قواعد التجارة الحرة.