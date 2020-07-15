شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 117 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 117 إصابة جديدة بـفيروس كورونا وحالتي وفاة، وتعافي 176 من المصابين بالفيروس. وأوضح وزارة الصحة السودانية في بيان، أمس، أن إجمالي عدد المصابين في السودان وصل إلى 10417 حالة, فيما بلغ عدد الوفيات إلى 659 حالة، بينما تماثل للشفاء 5579 حالة.

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