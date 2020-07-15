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أسعار النفط تسجل ارتفاعاً طفيفًا

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سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفًا أمس، إذ أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 18 سنتاً، أو 0.42 في المائة، لتسجل عند التسوية 42.90 دولاراً للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 19 سنتاً، أو 0.47 في المائة، لتبلغ عند التسوية 40.29 دولاراً للبرميل.

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