شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل ارتفاعاً طفيفًا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفًا أمس، إذ أنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 18 سنتاً، أو 0.42 في المائة، لتسجل عند التسوية 42.90 دولاراً للبرميل.
وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 19 سنتاً، أو 0.47 في المائة، لتبلغ عند التسوية 40.29 دولاراً للبرميل.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط تسجل ارتفاعاً طفيفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.