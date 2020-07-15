شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تمدد القيود لاحتواء «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، أمس الثلاثاء، إن حكومة بلاده تعتزم إبقاء عديد من القيود للحد من انتشار فيروس كورونا على الأقل حتى نهاية يوليو، بما في ذلك ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.
وأبلغ الوزير البرلمان بأنه يتوجب على المواطنين الاستمرار في ارتداء الكمامات في الحانات والمطاعم والمتاجر والحافلات والقطارات. كما ستستمر إجراءات التباعد الاجتماعي.
وفي تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الإيطالية قال سبيرانزا للمشرعين إنه لا يزال هناك "خطر قدوم الفيروس من الخارج". وأضاف أن هذا هو سبب استمرار فرض ضوابط صارمة في المطارات والموانئ وقوارب المهاجرين.
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