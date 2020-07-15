شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: «الكمامة» الحل للسيطرة على كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الثلاثاء، إنه إذا وضع جميع الأمريكيين الكمامة، فإن من الممكن السيطرة على تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال فترة تتراوح بين أربعة وثمانية أسابيع.

وقال ريدفيلد، في مقابلة عبر الإنترنت مع دورية الجمعية الطبية الأمريكية جاما: "أعتقد أنه إذا استطعنا جعل الجميع يضعون الكمامات الآن، فإنه يمكننا السيطرة على ذلك في غضون أربعة أو ستة أو ثمانية أسابيع". وأضاف أن وضع الكمامة قضية صحية عامة وأنه "حزين" لأنها صارت مسيّسة جدا.

وأضاف ريدفيلد: "يسعدني أن أرى الرئيس ونائب الرئيس يضعان الكمامة. من الواضح أنهما في وضعهما من الممكن أن يبررا بسهولة أنهما لا يحتاجان إلى (الكمامة).. لكننا نريد أن يكونا قدوة".