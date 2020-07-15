روسيا: إرهابيو "جبهة النصرة" قصفوا بلدة فى ريف اللاذقية غرب سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن إرهابي "جبهة النصرة" قصفوا بلدة في ريف اللاذقية غربي سوريا.



ووفقا لموقع روسيا اليوم جاء في بيان لرئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري ألكسندر شيربيتسكي، اليوم الثلاثاء، أنه تم رصد عملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية من قبل مواقع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

وأضاف رئيس المركز الروسي للمصالحة، أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور.