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السعودية تغلق 16 منشأة تجارية بالسيح لمخالفتها الاشتراطات الصحية لكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

أغلقت بلدية الخرج السعودية اليوم ، 16 منشأة تجارية في مدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية ، وذلك ضمن حملة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من .   وأكدت البلدية بحسب " واس" أهمية المتابعة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها، وأفادت أن إدارة الرقابة الصحية أتلفت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ، وضبطت عمالة في عدد من المطاعم لا تحمل شهادات صحية ، وطُبقت الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.  


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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