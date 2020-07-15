السعودية تغلق 16 منشأة تجارية بالسيح لمخالفتها الاشتراطات الصحية لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

أغلقت بلدية الخرج السعودية اليوم ، 16 منشأة تجارية في مدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية ، وذلك ضمن حملة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأكدت البلدية بحسب " واس" أهمية المتابعة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها، وأفادت أن إدارة الرقابة الصحية أتلفت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ، وضبطت عمالة في عدد من المطاعم لا تحمل شهادات صحية ، وطُبقت الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

