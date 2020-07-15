شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تشيد بسرعة تدخل "الأعلى للإعلام" لتوفير الرعاية الصحية لـ"مكرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إنه تواصل مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام الإطمئنان على حالة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ، مضيفا أن جبر أخبره أنه تواصل مع التوجيه المعنوى للقوات المسلحة و أن القيادة العامة استجابت على الفور وخصصت إسعاف طائر لنقل مكرم من مستشفى العلمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"،أن المجلس أصدر بيانا وجه فيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة على اهتمامه بمتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق، باعتباره قامة صحفية كبيرة وأحد الرموز الوطنية المساندة للدولة المصرية والمدافعة عن قضاياها.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد قيمة و قامة كبيرة و يستحق كل الاهتمام و التقدير للدور الذى بذله خلال الفترة الماضية فى خدمة الوطن، متابعا :" و بهذه التصرف النبيل من رجل مسؤول ككرم جبر بداية موفقة لتحمله مسئولية الأسرة الصحفية و الإعلامية ممن يمارسوا المهنة و أيضا من كبارها و شيوخها".

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد وجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة على اهتمامه بمتابعة الحالة الصحية للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس السابق، باعتباره قامة صحفية كبيرة وأحد الرموز الوطنية المساندة للدولة المصرية والمدافعة عن قضاياها.

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وقدم المجلس فى بيان له، الشكر أيضاً لوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على سرعة الاستجابة وتخصيص إسعاف طائر لنقل مكرم من مستشفى العلمين إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وكان الكاتب الكبير قد وصل مساء اليوم إلى مستشفى المعادي وكان في انتظاره فريق طبي على مستوى عال لتقييم الحالة الصحية وتقديم أقصى درجات الرعاية بعد نقله من مستشفى العلمين إثر إصابته بجلطة في المخ أدت إلى مشاكل صحية تم تداركها بسرعة مما ساهم في استقرار الحالة الصحية للكاتب الكبير.

وتقدم المجلس بخالص الدعاء للكاتب الكبير ، متمنيا عودته سالماً إلى أسرته ومحبيه وقرّاءُه.

وأكدت نجلته أمنية مكرم أن الكاتب الكبير يلقى أقصى درجات الرعاية فور وصوله ودخل العناية المركزة للعمل على إذابة جلطة المخ، ويخرج بعدها إلى غرفة عادية لممارسة برنامج علاج طبيعي يستغرق عدة أيام.