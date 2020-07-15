شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تناقش طلب إعفاء دور العبادة من فواتير الكهرباء والمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعين يوم الاثنين المقبل، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين رياض عبد الستار، عبد الرازق زنط، بشأن الموافقة على إعفاء المساجد ودور العبادة من مصروفات المياه والكهرباء، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة عجمي، بشأن تحايل بعض المساجد علي قرار منع صلاة الجماعة.

كما يتناول الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب فواد كوش بشأن إعفاء مسجد الحرية بقرية ميت العطار والتبرع له من الحاجة حورية الخولي للبدء في إنشاء المسجد بعد أن تم موافقة وزيرى الزراعة والأوقاف، واستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب پرديس سيف الدين، بشأن عدم إنشاء مسجد الحاج فهمي بالمدينة مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد الذي تم طرحه منذ عام ۲۰۱۹، وكذلك مناقشة طلب إحاطة مقدم بشأن تعسف الهيئة العامة للأوقاف لمصرية بحبس الوقف الأهلي الخاص بالمواطن أحمد منير شمس الدين عبد البر.

وتعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فاروق أبو عبده، بشأن قيام وزارة الأوقاف ببناء مهني بمنطقة التفتيش بقرية دروان مرکز منشأة القناطر بالجيزة لاستخدامها دار مناسبات ولم يتم فرشها حتى الآن، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم استكمال فرش المساجد المدرجة بالخطة والتعنت الواضح من مديرية أوقاف البحيرة علي الرغم من الموافقة علي صرفها استكمالا للمسجد من قبل الوزارة. ويتناول الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن تباطؤ وزارة الأوقاف في تلبية طلبات فرش المساجد، وتم تکافؤ نسبة المساجد في دائرتي بني سويف من حصتها في العرش مع الدوائر الأخرى، وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب فود کوش.