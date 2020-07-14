تلميذ مغربي يحصل على الباكالوريا الإيطالية بعلامة 100/100

تصدر اسم التلميذ المغربي يحيى الخلفي، أخيرا، عناوين الصحف الإيطالية، وذلك بعدما نال شاهدة الباكالوريا علامة 100/100.
و حصل التلميذ يحيى الخلفي، القاطن في مدينة كريمونا الايطالية، على البكالوريا ميزة العلوم التجريبية بامتياز، محققا معدل 100/100.
وصنف المغربي يحيى الخلفي في المرتبة الأولى، في تصنيف التلاميذ الأجانب في إيطاليا.
وأصبح التلميذ المغربي، الذي ينحدر من مدينة قلعة السراغنة، مفخرة لدى الجالية المغربية في الديار الإيطالية، التي شاركت مقالات الصحافة الإيطالية حوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
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