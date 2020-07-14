يوفنتوس يسعى لخطف هدف برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي يسعى للتعاقد مع أحد أهداف برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت"، فإن يوفنتوس بدأ التحرك للحصول على خدمات الأميركي سيرجينو ديست ظهير أياكس، هذا الصيف.

وكان سيرجينو ديست تحت أنظار برشلونة تمهيدًا للحصول على خدماته حال رحيل سيميدو، لكن أياكس طلب 20 مليون يورو، من أجل السماح برحيل اللاعب.

ونوهت الصحيفة أن بايرن ميونخ يهتم بضم ظهير أياكس، لكن يوفنتوس بدأ خطواته للحصول على ديست.

ولم يتواصل برشلونة مع مارك أوفرمارس المدير الرياضي لأياكس فقط، بل مع البيئة المباشرة للاعب الأميركي أيضًا.