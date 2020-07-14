سواريز: تتويج برشلونة بالليغا أمر مستحيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر النجم الأوروغواياني، لويس سواريز، أن تتويج فريقه برشلونة الإسباني بلقب الليغا هذا الموسم، أمر مستحيل.

ويحتل برشلونة، وصافة جدول ترتيب الليغا برصيد 79 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة، قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

وقال سواريز في تصريحات لصحيفة سبورت "فوز ريال مدريد على غرناطة بمثابة ضربة قوية للبارسا في سباق الليغا هذا الموسم".

وأضاف "حتى أكون صادقًا، الفوز بالدوري الإسباني الآن أشبه بالمستحيل".

وعن سبب خسارة الليغا، علق "مباراة إشبيلية جعلت كل شيء معقدًا بالنسبة لنا، وفي مباراة سيلتا فيغو فقدنا فرصتنا العظيمة".

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وأكد سواريز "كنا سنظهر بشكل أفضل أمام أتلتيكو مدريد، حال فوزنا على سيلتا فيغو، ولكن تعرضنا لضربة قاضية، هدف أسباس في الدقائق الأخيرة جعلنا نتألم بشدة".

وشدد "لقب الليغا حُسم بشكل كبير لصالح ريال مدريد، علينا التركيز على لقب دوري أبطال أوروبا، من أجل هيبة برشلونة".

ونوه "لم نخسر لقب الليغا بسبب تقنية الفيديو، نحن من تركنا اللقب يهرب من أيدينا، لا أعذار ولا يجب التحجج بالفار، يتوجب علينا أن ننتقد أنفسنا".

وأوضح "لاوتارو لاعب عظيم يقدم مستويات كبيرة في إنتر ميلان، ليس من السهل أن تأتي من الأرجنتين إلى إيطاليا وتظهر جميع قدراتك في دوري معقد مثل الكالتشيو".

وختم سواريز "إذا جاء لاوتارو إلى برشلونة، سنحاول مساعدته وجعله يتأقلم حتى يشعر بالراحة".