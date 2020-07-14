خلل في تطبيق "واتسآب" يمنع مستخدمين من إرسال واستقبال الرسائل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واجه بعضُ مستخدمي تطبيق "واتسآب"، في البلاد، خللًا في المراسلة الفورية التي يُتيحها التطبيق، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء.

وقال مستخدمون للتطبيق، إنهم لم يتمكنوا من إرسال الرسائل الفورية بسهولة، مُشيرين إلى أن وقت الإرسال الذي لا يتخطى ثوانٍ في الوضع الطبيعيّ، تضاعف، إثر الخلل.

وذكر مستخدمون آخرون للتطبيق، أنهم لم يتمكنوا من إرسال الرئسال الفورية أبدا، خلال مدة تراوحت بين 15 و20 دقيقة.

وكان بعض مستخدمي "واتسآب" قد واجهوا خللا في التطبيق، الشهر الماضي، إثر اختفاء حالة الظهور الأخير على التطبيق.

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يأتي الخلل، الثلاثاء، بعد أيام من كشف التطبيق عن مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك رموز "كيو آر" لإضافة جهات الاتصال والملصقات المتحركة ("ستيكيرز") والوضع المظلم لأجهزة الكومبيوتر، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتسعى منصة الدردشة المملوكة لـشركة "فيسبوك"، والتي تضم أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، لتسهيل إضافة جهة اتصال برموز "كيو آر" مميزة لكل مستخدم.

وجراء الطلب المتزايد على الوضع المظلم، ميزة "واتسآب"، تم نقله إلى أجهزة الكومبيوتر بعدما تم تقديمه إلى الأجهزة التي تعمل بنظامي "آي أو إس" و"آندرويد".

ويسعى "واتسآب" أيضًا إلى تسهيل المشاركة في مكالمات الفيديو الجماعية، التي تضم ثمانية مستخدمين أو أقل من خلال تقديم رمز مكالمة فيديو بنقرة واحدة، كما يطرح التطبيق ميزة الحالة الخاصة به، التي تتيح للمستخدمين مشاركة النص والصور والفيديو وتحديثات "جي آي إف" التي تختفي بعد 24 ساعة، إلى "كي إيه آي أوه إس"، وهو نظام تشغيل طُوّر في هونغ كونغ.