اعلن مركز الاعلام الرقمي، الثلاثاء، عن توقف مفاجئ لتطبيق واتساب. وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تطبيق واتساب توقف بشكل مفاجء في اغلب دول العالم ومن ضمنها العراق".



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.