قطع الطرق في الديوانية بسبب الكهرباء 'صور'

اقدم متظاهرون في الديوانية، الثلاثاء، على قطع الطرق في المحافظة، بسبب تردي الطاقة الكهربائية. وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من ابناء الديوانية خرجوا في تظاهرة بحي النهضة وسط المحافظة، احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية. واضاف ان المتظاهرين قطعوا الطرق في الحي بواسطة الاطارات المحروقة. Advertisements

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