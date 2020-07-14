العمل تطلق الدفعة الرابعة من رواتب الإعانة الاجتماعية

اعلنت وزارة العمل، الثلاثاء، عن اطلاق الدفعة الرابعة من رواتب الإعانة الاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتوجيـه من وزير العمل عادل الركابي ومتابعة مباشرة وميدانية من مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية حسين علي، أطلقت هيئة الحماية الاجتماعية الدفعة الرابعة من رواتب الإعانة الاجتماعية لعام ٢٠٢٠ للمستفيدين في بغداد والمحافظات قبل موعدها بشهر ونصف".

ودعت الوزارة "الأسر المستفيدة الى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الراتب".

وذكر المدير العام حسين علي ان "مجموع الاسر المطلَقة رواتبها ضمن الدفعة بلغ (١٣٧٤٦٢١) أسرة".

هذا وبلغ عدد الأسر التي يعيلها رجال (٩٤١٦٠١) اسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء (٤٣٣٠٢٠) أسرة.