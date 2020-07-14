العاهل المغربي يؤجل احتفالات عيد العرش خشية كورونا

قرر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الثلاثاء، تأجيل جميع الأنشطة والمراسيم والاحتفالات الموازية للذكرى الحادية والعشرين لجلوسه على عرش المملكة.



وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بيان لها، اطلعت عليه ”الخليج 365”، أنه "أخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، التي تم إقرارها للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، فقد تقرر تأجيل جميع الأنشطة والاحتفالات والمراسم، التي ستقام بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لتربع الملك محمد السادس، على عرش المملكة المغربية"

ووفقاً للبيان، فإنه سيتم تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بهذه المناسبة، بالإضافة إلى "حفل أداء القسم للضباط الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية".

Advertisements

ويورد البيان، أنه سيتم "تأجيل حفل تقديم الولاء لأمير المؤمنين، حفظه الله، وكذا طواف المشاعل الذي ينظمه الحرس الملكي، وكل الاستعراضات والتظاهرات التي يحضرها عدد كبير من المواطنين".

وفي نفس السياق، سيكتفي الملك محمد السادس بتوجيه خطاب سامي إلى الشعب المغربي، سيبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة مساء 29 يوليو / تموز الجاري، كما سيترأس حفل استقبال رمزي يوم 30 يوليو / تموز.

ويحتفل المغاربة في الثلاثين من يوليو/تموز من كُل عام بذكرى تربع العاهل المغربي الملك محمد السادس على عرش المملكة، وهي ذكرى تُخلد البيعة الرسمية للملك محمد السادس، في أعقاب وفاة والده الملك الحسن الثاني في الثالث والعشرين من يوليو/ تموز سنة 1999.

وتحظى هذه الذكرى بعدة احتفالات على المستوى الرسمي، وأيضاً الشعبي، كما يُوجه الملك خطاباً للشعب المغربي عبر التلفزيون، ويتم تنظيم حفل استقبال رسمي.