"سد النهضة".. السودان يسلم تقريره النهائي للاتحاد الأفريقي

سلم السودان، الثلاثاء، تقريره النهائي بشأن مفاوضات سد النهضة إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

يأتي ذلك في ختام المفاوضات بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا والتي انطلقت في الثالث من يوليو/تموز الجاري واستمرت حتى 13 من الشهر نفسه تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وشمل التقرير النهائي، تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات حيث تمت الإشارة إلى التقدم المحدود في القضايا العالقة، كذلك شمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا.

وأرفق السودان مع تقريره أيضاً مسودة اتفاق متوازن وعادل يصلح أن يكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث وهو تحديث لمسودة الاتفاق التى كان قد طرحها للأطراف في نهاية الجولة التفاوضية السابقة التى جرت تحت مظلة مبادرة عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان فى منتصف يونيو/حزيران الماضى.

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ومن المتوقع أن يدعو راما فوزا، رئيس جنوب أفريقيا بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، القمة الأفريقية المصغرة من رؤساء دول المكتب الأفريقى ورؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر في الخطوة القادمة سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضي طموحات الدول الثلاث.

وأمس، اختتمت المحادثات الخاصة بسد النهضة التي استمرت 11 يوما برعاية الاتحاد الأفريقى وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) وممثلى الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد.

وأصدرت وزارة الري والمياه المصرية بيانا أعلنت فيه اختتام الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة، بانتظار قمة أفريقية مصغرة.

ويرعى الاتحاد الأفريقي بوجود مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مفاوضات شاقة بين الدول الثلاث للوصول لصيغة توافقية للنقاط الخلافية العالقة بشأن سد النهضة خاصة ما يتعلق بالملء والتشغيل.