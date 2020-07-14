بالأعلام السوداء.. آلاف الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بالاستقالة

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطالبوه بالاستقالة من منصبه بسبب اتهامات الفساد الموجهة إليه.



وتجمع الإسرائيليون قبالة منزل نتنياهو بالقدس الغربية وهم يلوحون بالأعلام الإسرائيلية والسوداء يرفعون لافتات ويرددون شعارات منها" نتنياهو إرحل" و"هذا بلدنا وليس بلد نتنياهو".

وقال عمير هاسكيل، قائد الاحتجاج وزعيم مجموعة "الأعلام السوداء" إنه :"لن نرتاح إلا إذا تحقق هدفنا بأن يعود نتنياهو إلى منزله".

وانتشر المئات من عناصر الشرطة الإسرائيلية في محيط المظاهرة، وأقاموا حواجز حديدية لمنع المتظاهرين من التقدم باتجاه منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واشتبك العشرات من المتظاهرين بالأيدي مع عناصر الشرطة الإسرائيلية التي أغلقت شوارع قريبة من مكان المظاهرة.

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ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال والرشوة وإساءة الثقة حيث تواصل المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر النظر في لائحة الاتهام المقدمة ضده.

وتجمع العشرات من مؤيدي نتنياهو في موقع قريب من مكان المظاهرة.





وشهدت الأيام الأخيرة العديد من المظاهرة بالقدس الغربية وتل أبيب لمطالبة نتنياهو بالاستقالة بسبب الفساد أو نتيجة إخفاق حكومته بالتعامل مع فيروس كورونا.

فقد أظهر استطلاع للرأي العام نشرت نتائجه مساء السبت الماضي، أن 29.5% فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو قادر على التعامل مع أزمة كورونا ، ما يشير إلى تراجع حاد عن نسبة 57.5% قالوا في شهر أبريل/ نيسان إنه قادر على التعامل مع هذه الأزمة.