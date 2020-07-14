شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 7718 حالة تعافٍ جديدة وانخفاض الحالات المؤكدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السعودية اليوم، تسجيل 2692 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (237803) حالات، من بينها (57960) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2230) حالة حرجة.



وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، أن عدد المتعافين وصل إلى (177560) حالة بإضافة (7718) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (2283) حالة، بإضافة (40) حالة وفاة جديدة.

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