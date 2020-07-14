السودان يعلن إرسال تقريره النهائي بشأن مفاوضات سد النهضة إلى الاتحاد الإفريقي

- شريف الجنيدي

أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت تقريرها النهائي بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بين مصر وإثيوبيا والسودان، إلى الاتحاد الأفريقي، عقب انتهاء المفاوضات التي انطلقت في ٣ يوليو الجاري حتى ١٣ من نفس الشهر.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن التقرير "تضمن تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات حيث تمت الإشارة إلى التقدم المحدود في القضايا العالقة، كذلك شمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا."

وأضاف البيان أنه تم إرفاق مسودة اتفاق وصفتها بأنها "متوازنة وعادلة" مؤكدة أنها تصلح لتكون أساسًا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث وهو تحديث لمسودة الاتفاق التى كان قد طرحها السودان للأطراف في نهاية الجولة التفاوضية السابقة التى جرت تحت مظلة مبادرة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، في منتصف يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن يدعو رئيس جنوب إفريقيا، بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إلى قمة مصغرة خلال أسبوع، من رؤساء دول المكتب الأفريقي ورؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر فى الخطوة القادمة سعيًا لتوقيع اتفاق شامل يرضي طموحات الدول الثلاث.

وكان وزير الخارجية، سامح شكري، قد حدد "الخط الأحمر" فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك رداً على سؤال نقيب الصحفيين ضياء رشوان، في برنامجه بـ"المصري" الذي يعرض عبر شاشة "الغد".

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وقال شكري، إن الخط الأحمر بشأن سد النهضة يتمثل في رؤية الدولة حول وقوع أي ضرر جسيم جراء سد النهضة على الأمن المائي لمصر والمصريين.

وأكد الوزير، أن مصر ستمضى فى مسارى التفاوض ومجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن عدم التوصل لاتفاق بشأن السد الإثيوبى سيؤدى إلى مزيد من التوتر فى المنطقة.

ونشرت وكالة رويترز الإخبارية، الثلاثاء، صورا عبر القمر الصناعي تظهر عرض جسد سد النهضة الإثيوبي، ونهر النيل الأزرق في إثيوبيا.

من جانبه، نفى وزير الخارجية الإثيوبي، فى تصريحات صحفية الإثنين، ما تم تداوله إعلاميا بشأن البدء الفعلى لتعبئة خزان سد النهضة يوم 8 يوليو، مشيرا إلى إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أى وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر.

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وجود خبراء قانونيين وفنيين من قبل الاتحاد الأفريقي لمتابعة موقف مفاوضات سد النهضة، ومحاولة تقريب وجهة النظر.

وقال "السباعي"، إن ما يتم تداوله عن ملء السد سيظهر خلال الأيام القادمة، "هيبان خلال الأيام الجاية هل هو حجز مياه أم تخزين"، مشيرًا إلى أن هناك آليات لمعرفة هل بدأت أثيوبيا في ملء بحيرة السد عن طريق معرفة كمية المياه الواردة لمصر، مؤكدًا أنها ليست معلومات خافية على أحد.