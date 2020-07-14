شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل البرلمان" يطالب بزيادة عدد محطات تموين الغاز الطبيعى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، أن توجهات الدولة فى تحويل السيارات للغاز الطبيعى خطوة هامة، ولها صدى إيجابى لدى قطاع الصناعة والشعب المصري نفسه، معتبرا أن ذلك القرار لابد وأن يصحبه فى ذلك الزيادة الفورية لعدد محطات التموين بالغاز الطبيعى، وذلك فى خطة زمنية واضحة وإتمامها فى أسرع وقت، لأنه لازال حتى الآن هناك قصورا لعدد المحطات بمحافظات الجمهورية.

وطالب رئيس لجنة النقل بالبرلمان، بضرورة إطلاق حملة إعلامية من الآن لتصحيح المفاهيم الخاطئة والدراجة عن التحول للغاز الطبيعى وشرح جدوى التحول، وأنه يمثل أقل تكلفة ولا يوجد خطورة منه على المحرك الخاص بأى سيارة، مؤكدا أن هناك قطاعا عريضا يظن أن هناك خطورة فى استخدام الغاز الطبيعى بالسيارات الملاكى.

واعتبر أن تفعيل الحملات التوعوية فى هذا الصدد هام للغاية، مشيرا إلى أن هناك تجارب كثيرة فى تحويل الميكروباص وأشكال أخرى من السيارات للغاز أثبتت نجاحه، مشيرا إلى أن التحول لابد وأن يتخذ بجدية خاصة وأن مصر أصبحت دولة منتجة للغاز بوفرة وهو ما يجعلنا نستغل هذا التميز لصالحنا.

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ولفت رئيس لجنة النقل إلى أنه ذلك سيسهم فى توفير الطاقة، والبترول بمشتقاته الآخرى فى استخدامها بجوانب آخرى، مشيرا إلى أنه لابد من إتاحة فتح مدة زمنية للسيارات التى سيتم تحويلها إلى خردة لتوفيق الأوضاع وليس فقط تحويلها واعتبارها مقدم لسيارة آخرى وبالأخص لو كان سيتم تطبيق ذلك على الملاكى.

كانت قد أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرا، مشيرة إلى أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لإستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدى.

وقالت الوزيرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، كما وجه الرئيس مؤخراً، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التي مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.