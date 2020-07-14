شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "حماة الوطن": مستمرون فى القائمة الموحدة للشيوخ.. ولا توجد أى خلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء فؤاد عرفة، نائب رئيس حزب حماة الوطن، إن الحزب مستمر فى قائمة الأحزاب الموحدة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وأنه لا توجد أى نية للانسحاب كما تم الترويج لذلك خلال الساعات الماضية.

وأضاف نائب رئيس حزب حماة الوطن، لـ"الخليج 365"، أن مصلحة البلاد تغلب على مصلحة أى من الأحزاب، وأن حزب حماة الوطن له دور فعال في دعم الدولة المصرية، وأنه لا يمكن التفكير فى مسألة الانسحاب من أي خطوات ديمقراطية تتخذها الدولة المصرية، لافتا إلى أن الحزب سيصدر خلال الساعات المقبلة بيانا يكشف فيه عن المشاورات التى تمت مع أحزاب القائمة، ويؤكد للجميع أنه لا توجد أى خلافات فى القائمة الحزبية الموحدة.