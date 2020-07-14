"الوطنية للصحافة": مكرم محمد أحمد مشهود له بمواقفه القوية فى الدفاع عن الدولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، بخالص أمنياتها بالشفاء العاجل للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، إثر إصابته بجلطة ، وبحسب ما ذكرت الهيئة ، أنها تتمنى رئيساً وأعضاءً تمام الشفاء والعافية لمكرم محمد أحمد ، القامة الصحفية العظيمة المشهود له بمواقفه القوية في الدفاع عن الدولة المصرية والانتصار دائماً لكلمة الحق ". يذكر أن مصادر مقربة من أسرة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، أكدت إصابة الكاتب الكبير اليوم الثلاثاء ، بجلطة ونقله إلى مستشفى العلمين. Advertisements

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