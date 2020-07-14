دول العالم تنتفض ضد الديكتاتور أردوغان بعد تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الغضب فى مختلف دول العالم، وخرجت مظاهرات منددة بما قام به الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، تحويل كنيسة آيا صوفيا فى إسطنبول إلى مسجد.
وقاد زعيم حزب رابطة الشمال في إيطاليا ماتيو سالفيني، مظاهرة احتجاجية تضم العشرات أمام القنصلية التركية في ميلانو، احتجاجًا على قرار الحكومة التركية بتحويل "آيا صوفيا" في إسطنبول من متحف إلى مسجد.
ورفع المحتجون على قرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد لافتات مكتوب عليها "ارفعوا أيديكم عن آيا صوفيا".
وفى فلسطين، قامت مجموعة مؤلفة من 9 أشخاص تطلق على نفسها مبادرة القدس بإحراق العلم التركي أمام قنصلية أنقرة في القدس الشرقية، على خلفية قرار تحويل متحف آيا صوفيا بإسطنبول إلى مسجد.
وعلقت المجموعة لافتات مناهضة لتركيا على جدران القنصلية، وقاموا بالتلويح بأعلام اليونان والإمبراطورية البيزنطية، ومن ثم أحرقوا العلم التركى.
دول العالم تنتفض ضد الديكتاتور أردوغان (1)
دول العالم تنتفض ضد الديكتاتور أردوغان (2)
دول العالم تنتفض ضد الديكتاتور أردوغان (3)
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