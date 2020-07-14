شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 7 رحلات دولية من أوربا والخليج وعلى متنهم 1099 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى عصر اليوم الأحد 7 رحلات دولية قادمة من عدة عواصم أوربية وعربية وعلى متنهم 1099 راكبا، وقالت مصادر بالمطار إن الرحلات الـ7 كانت قادمة من كلا من بيروت والكويت وأسطنبول وأبوظبى ومسقط ودبى وقد خضع الركاب القادمين لكافة الإجراءات الاحترازية داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.