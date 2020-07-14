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إصابة مكرم محمد أحمد بجلطة ونقله إلى مستشفى العلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مقربة من أسرة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، عن إصابته بجلطة  ونقله إلى مستشفى العلمين.

 

وتصدر اسم الصحفي مكرم محمد أحمد ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، قوائم الأكثر تغريداً وتدويناً عبر تويتر، بعد ساعات من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين الكاتب الصحفى، كرم جبر، لمهام رئاسة المجلس.

 

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