شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تحدد موعد تقديم مستندات الإسكان الاجتماعى للفائزين فى القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين عن فتح باب تقديم المستندات الخاصة بالأعضاء الذين وقع عليهم الاختيار في القرعة العلنية التي أجريت يوم السبت الموافق 11/7/2020.

و أضافت أنه تقدم المستندات المطلوبة لدى لجنة الإسكان بالدور الثانى (داخل ملف) وهي كالتالي:

1-صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته (سارية )

2-بالنسبة للزملاء بالصحف القومية شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين يذكر فيها بدل النقابة، موضحا بها الرقم التأمينى لكل منهما.

3-بالنسبة للصحفيين بالصحف (الحزبية والمستقلة) يتم تقديم الشهادة المذكورة بالبند (2) بالإضافة إلى شهادة بالبدل .

4-بالنسبة للمطلقات يتم تقديم الشهادة المذكورة بالبند (2) و شهادة من محكمة الأسرة بالحصول أو عدم الحصول على نفقة شهرية .

5-صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة ( وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة ) .

6-إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى باسمه أو باسم صاحب العقار وصورة عقد الإيجار .

7-بالنسبة لذوى الإعاقة والإحتياجات الخاصة تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة .

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8-ايداع مبلغ (300 جنيه ) مصاريف الاستعلام المقررة في خزينة النقابة لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى.

شروط الحصول على الوحدة المدعومة:

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى بداية الحجز .

2- ألا يتجاوز صافى الدخل للأسرة متضمن البدل 5700 ج شهرياً وللأعزب 4200 ج شهرياً .

3- ألا يكون حصل على أى وحدة سكنية أو أراضى مدعمة من الدولة .

4- ألا يكون مالك لأى وحدة أو لأى عقار ( الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر ) .

مواعيد التقدم:

1- وحدات مدينة الشروق السبت والأحد 18و19 يوليو.

2- وحدات مدينة العبور الأثنين والثلاثاء 20 و 21 يوليو .

3- وحدات مدينة أكتوبر الأربعاء والسبت 22 و 25 يوليو.

4- باقي المحافظات يومي الاحد والاثنين 26 و 27 يوليو.

5- المتأخرين عن تقديم الأوراق بجميع المحافظات يومي والثلاثاء و الاربعاء 28و 29 يوليو.