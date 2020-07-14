شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": ألغينا القرارات الشفوية بالمجلس.. وتراخيص الوسائل إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الموافقة على تراخيص الوسائل الإعلامية ستكون بموافقة أعضاء المجلس، وليس رئيس المجلس فقط، كما سيتم الموافقة على القرارات المالية والإدارية بموافقة جميع أعضاء المجلس أيضا.

وأضاف جبر، خلال لقاءه بمحررى المجلس، أن المجلس قرر خلال اجتماعه إلغاء القرارات الشفهية، وأنه لن يكون هناك قرارات شفوية إطلاقا، مشيرا إلى أن المجلس كلف عضوي المجلس أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة والدكتور حسام عبد المولى ممثل وزارة الاتصالات بدراسة ملف التراخيص دراسة وافية لتنظيم العمل بهذا الأمر مع وسائل الإعلام المختلفة.

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وتابع: "أعطينا كل الأوراق والملفات المتعلقة بالتراخيص لإنهاء التعامل البشرى وتنظيمه من خلال الإنترنت، لدرء الشبهات، بحيث يستلزم الأمر موافقة المجلس بكامله وليس شخصا بمفرده".

وذكر كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك مواصفات لمن يتولى منصب الأمين العام للمجلس سيتم تطبيقها، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من اختيار الأمين العام للمجلس قبل يوم 19 يوليو الجارى .