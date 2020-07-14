ترامب: لست مهتمًا بعقد اتفاق تجاري جديد مع الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه ليس مهتمًا بعقد اتفاق جديد مع الصين بشأن التجارة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وكان ترامب، قال الجمعة الماضية، إنه لا يفكر حاليًا في التفاوض بشأن اتفاق تجارة "المرحلة الثانية" مع الصين، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترًا متصاعدًا.

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يشار إلى أن ترامب ترمب، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، وقعا في 15 يناير الماضي، اتفاق تجارة الصين "المرحلة الأولى" في البيت الأبيض.

وفي ٢٣ يونيو الماضي، أكد الرئيس الأمريكي، أن اتفاق التبادل التجاري بين بلاده والصين "لا يزال ساريًا" في تحرك سريع لتهدئة مخاوف سوق الأسهم في الولايات المتحدة، بعد أن أثار المستشار التجاري الأمريكي بيتر نافارو، المخاوف حول مستقبل الاتفاق التجاري مع بكين.

وقال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، في مقابلة سابقة، مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن تهاون الصين في الإبلاغ عن انتشار فيروس كورونا في وقت مبكر، أدى إلى انهيار القنوات السياسية والاقتصادية.