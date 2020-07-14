قوافل طبية مجانية لأودية أبوزنيمة وشرم الشيخ لفحص أصحاب الأمراض المزمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحية في جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق قوافل طبية مجانية لأودية أبوزنيمة وشرم الشيخ، بداية من يوم السبت الموافق ١٨ يوليو، وحتى الأربعاء الموافق ٢٢ يوليو الجاري، لتوقيع الكشف والفحص الطبي، وصرف العلاج اللازم بالمجان لكافة حالات الأمراض المزمنة، وفقًا للمبادرة ١٠٠ مليون صحة.

وأوضح الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، أنه جرى تزويد العيادات الطبية المتنقلة بكافة الإمكانات وفرق طبية مجهزة، وصيدلية وإداريين، لاستصدار وتجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة، تسهيلاً على المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن العيادات المتنقلة ستتوجه إلى أودية أبوزنيمة، وشرم الشيخ، في نفس الوقت من الأسبوع المقبل، بأودية وادي تال وغرندل والرملة والبدع وسرابيط الخادم.

كما توجه القوافل الطبية لمنطقة الهضبة بشرم الشيخ بوادي الشرفا، ووادي مندر، وتوقع الكشف على العاملين بموقع جامعة الملك سلمان والمدرسة اليابانية بشرم الشيخ.​