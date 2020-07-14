لجنة الفتوى بالجزائر: الأضحية تسقط عن العاجز

قالت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والاوقاف الجزائرية إن الأضحية تسقط في حق العاجزعن توفير شروط السلامة الصحية، كما تسقط الأضحية في حق الخائف من انتقال المرض، وطالبت اللجنة - في بيان لها اليوم بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك - المواطنين باتباع الإجراءات الصحية

والوقائية لتقليل انتشار فيروس كورونا ، مشيرة إلى أن الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها وليست بواجب عند جماهير الفقهاء فالضرورات تبيح المحظورات، والحرج يرفع على من فاتته الشريعة مع تحقق الاجر والثواب.



ودعت إلى التقليل من التجمعات في العيد بتوكيل من يتولى الذبح نيابة عن بقية الشركاء، وقالت إنه يجوز لمن قدر على الأضحية أن يوكل المذابح المعتمدة أو الجزارين بشراء الأضحية وذبحها و يجوز ذبح الأضاحي في اليومين الثاني والثالث تفاديا للتجمعات، كما دعت اللجنة المواطنين إلى اتباع تدابير الأمن والسلامة و النظافة عدم الذبح في الشوارع والطرقات التي تبذل السلطات جهدا في تعقيمها.