اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات الانتقالي باليمن

اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الثلاثاء، بمحافظة أبين جنوب شرق البلاد.

وحسبما ذكر موقع روسيا اليوم، اتهم المركز الإعلامي لقوات الانتقالي القوات الحكومية اليمنية بخرق الهدنة وشن هجوم على مواقع الانتقالي بالطرية والشيخ سالم.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن اشتباكات عنيفة اندلعت

في منطقة الشيخ سالم بعد حوالي ربع ساعة من قصف مدفعي مكثف، نتج عنه دوي انفجارات باتجاه مواقع الطرفين.

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وأشارت إلى أن الاشتباكات توسعت مغرب اليوم إلى وادي سلا، حيث تسمع أصوات إطلاق نيران كثيفة

وانفجارات.

وقبل يومين اندلعت اشتباكات محدودة في وادي سلا، توقفت بعد قرابة ساعتين من بدايتها.

وتشهد مناطق التماس الواقعة بين مدينة زنجبار التي تسيطر عليها المجلس الانتقالي ومدينة شقرة التي تسيطر عليها قوات الجيش اليمني، مواجهات للشهر الثالث على التوالي، بعد أن توقفت خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، تزامنا مع وساطة سعودية وبدء مشاورات بين الطرفين برعاية سعودية في الرياض.