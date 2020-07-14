المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس النواب الليبى: العمليات متوقفة قرب سرت

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمى أن الغزو التركي لليبيا جاء بمساعدة الميليشيات الإرهابية.
ولفت إلى أن العمليات متوقفة بالقرب من سرت بعد أن أنذر الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة التركية وقادة الإرهاب والإرهابيين بعدم تجاوز سرت والجفرة، وفي حال تم ذلك ستتدخل القوات المصرية بالاتفاق والتنسيق مع الجهات الشرعية في ليبيا وأولها مجلس النواب الليبي.
وكشف المريمي، في تصريح خاص "لبوابة أفريقيا"، أن تركيا تمد الإرهابيين بالذخيرة
وشدد المريمي على أن كل الأعراف ترفض التدخل التركي في ليببا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الليبي يؤيد الحوار لحل الأزمة الليبية، وفي حال عدم وجود حوار بالطبع سيكون هناك مواجهة مع تركيا وقادة الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وتابع:" نحن عرضنا مبادرة حوار وهناك إعلان القاهرة ومخرجات برلين يمكن البناء عليهم وإقامة حوار ليبي لإنهاء الأزمة، أما إذا استمر التعنت والاحتلال التركي وبسط الإرهاب سطوته على ليبيا فإننا ليس أمامنا إلا المواجهة وعلى مصر أن تساعدنا وتقدم لنا العون والمساندة للقضاء على الاعتداء التركي والجماعات الإرهابية".
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