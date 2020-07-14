"الصحة المغربية": 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفًا و97 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل وفاتين جديدتين بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 257.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 508 حالات تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 13 ألفًا و442.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل وفاتين جديدتين بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 257.ولفتت الوزارة إلى تسجيل 508 حالات تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 13 ألفًا و442.ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 575 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 13 مليون إصابة.

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