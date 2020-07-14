المسماري: الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى بمحيط سرت والجفرة

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، إن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط سرت والجفرة.

وأضاف المسماري ،في تصريحات أوردتها بوابة "إفريقيا" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن هناك تحركات كبيرة لميليشيات

الوفاق وتركيا في محيط سرت والجفرة.

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وفى وقت سابق أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الغزو التركي في ليبيا يستهدف المنطقة العربية، موضحًا: "يحاولون نشر

الفوضى ودعم الميلشيات".

وأضاف، مدينة طرابلس وليبيا بالكامل تعانى من شح السيولة بالمصارف، ولكن في مطلع 2019 أصدر السراج أوامر لمصرف ليبيا المركزى بصرف 2.4 مليار دينار ليبى لصالح الميلشيات، وتم نقلهم بسيارات مسلحة وتوزيعهم على الميلشيات، مضيفًا: "حوالي 12 مليار دينار ليبي أنفقها السراج على الميلشيات"