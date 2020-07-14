منظمة إيجاد ترحب بخطوات تنفيذ قرارات السلام في جنوب السودان

رحبت منظمة "الإيجاد" بالخطوات التي قامت بها دولة جنوب السودان لتنفيذ قرارات السلام، من ناحية تقسيم الولايات والسعي لتكوين الحكومة الجديدة، وذلك من أجل إحلال السلام وفقا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.



وعقدت الإيجاد اليوم الثلاثاء قمة عن بُعد برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية للإيجاد، وبمشاركة