السودان يرسل للاتحاد الإفريقي مسودة اتفاق "عادل" حول سد النهضة

أعلنت وزارة الري السودانية، الثلاثاء، إرسال، مسودة "اتفاق متوازن وعادل" حول سد النهضة، للاتحاد الإفريقي.



وقالت الوزارة في بيان: "أرسل السودان اليوم تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي بشأن مفاوضات سد النهضة، بين السودان ومصر وإثيوبيا".



والإثنين، اختتمت مفاوضات حول سد النهضة رعاها الاتحاد بين الدول الثلاث عبر دوائر تلفزيونية، في الفترة من 3 : 13 يوليو (تموز) الجاري.



وأشارت وزارة الري السودانية، إلى أن التقرير "يشمل تقييم السودان للمفاوضات، التي شهدت تقدما محدودا فى القضايا العالقة (لم يحددها) وتقديم مقترحات لحلها".



وأضافت: "أرفق السودان مع تقريره مسودة اتفاق متوازن وعادل يصلح أن يكون أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين الدول الثلاث"، دون تفاصيل عنه.



والثلاثاء، أعلنت إثيوبيا عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن سد النهضة "رغم تحقيق تقدم" في المفاوضات، بعد يوم من بيان لوزارة الري المصرية عن وجود خلافات رئيسية في القضايا العالقة (لم تحددها).



وفي 3 يوليو/ تموز الجاري، تم استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي، عقب تعثر سابق للمفاوضات دام أشهر.



وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد خلال يوليو/ تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.



وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.



فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتنمية بلادها.



المصدر: الاناضول