كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ممثل القبائل الليبية: مصر لم تقف يومًا مكتوفة الأيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الشيخ منصور المنفي ممثل القبائل الليبية، أن القوات الليبية يموتون ولا يتركون الارض لمغتصب ومحتل وسيدافعون عن ثرواتهم ضد أي محتل.

وشدد "المنفي"، خلال مداخلة هاتفية من ليبيا مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدول العربية الأولى بالدفاع عن ليبيا،موضحا أن هذه معركة مصيرية لكل.

وطالب الشيخ منصور المنفي ممثل القبائل الليبية، الدول العربية الوقوف مع القوات المسلحة الليبية لرد هذا العدو التركي الغاشم.

وأضاف أنهم يقفون خلف مجلس النواب الليبي بقيادة المستشار عقيلة صالح، وسيتم تدعيمه والوقوف خلفه، مؤكدا أنه هذه خطوات على خطى البطل شيخ المجاهدين عمر المختار، مردفا «نموت ونقاتل».

وتابع الشيخ منصور المنفي ممثل القبائل الليبية، أن مصر لم تقف يوما مكتوفة الأيدي، ولكن تدعم أشقائها وتدافع عنهم حيث إنهم وقفوا معها في حرب أكتوبر.

وأشار إلى أنه على مدار التاريخ لم تر ليبيا من تركيا إلا كل سوء حيث الظلم والتخلف ونهب ثروات ليبيا قبل أن يبيعوهم للإيطاليين في معاهدة سوتشي.

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البرلمان الليبي يدعو الجيش المصري للتدخل عسكريا في ليبيا

دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يطال الأمن القومي البلدين.

وتمثل مصر عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ، والاحتلال التركي يهدد ليبيا بشكل مباشر ودول الجوار مجلس النواب الليبي، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

ورحب البرلمان الليبي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، كما جدد تأكيده على ضرورة ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب وعدم العبث بثروات الليبيين لصالح الميليشيات والمرتزقة، كما أكد أن التصدي للغزاة الأتراك يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها وثروات ومقدرات الشعب الليبي.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تدخل تركيا في ليبيا يسعى لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي بورقة الهجرة غير الشرعية إضافة إلى السيطرة على النفط والغاز لإنقاذ اقتصاد تركيا المنهار.