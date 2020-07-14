كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: فايز السراج "كومبارس".. و "أردوغان" هو من يدير الازمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الخطر التركي الداهم يمثل خطر على المنطقة ككل وليس ليبيا فقط.



وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن تدخل تركيا في ليبيا يهدف لتثبيت جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية في الأراضي الليبية إلى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن قوة الردع الليبية وقوة الردع المصرية ليست تسويق إعلامي، وإنما موقف رادع ورسالة وصلت بقوة لتركيا، أن الحرب لن تكون حرب ليبية تركيا، وإنما حرب ليبية عربية قومية.