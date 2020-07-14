كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عز العرب: البرلمان الليبي الكيان الشرعي صاحب الحق الوحيد في استدعاء قوة لحماية أمنه القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، في تعليقه على بيان البرلمان الليبي بدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إن مجلس النواب الليبي هو الكيان الشرعي الوحيد المنتخب في ليبيا وهو صاحب الحق الوحيد في الدعوة لمواجهة السلوك العدواني الاستعماري التركي.



وأضاف عز العرب في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية " "dmc أن مجلس القبائل الليبية خرج أيضًا بتصريحات أكد فيها على وقوفه ضد التدخل التركي ومساندة القوات المسلحة في أي قرار من شأنه حماية حدودها وحماية مصالح الشعب الليبي.



وتابع: "هناك دعوات منذ شهور من ليبيا لمصر من اجل اتخاذ إجراءات تحمي أمنها القومي والعربي وقرار البرلمان الليبي يحظى بدعم مجتمعي، ولاسيما وأن مصر دولة جوار مباشر وما يحدث في ليبيا يؤثر في الداخل المصري، كما أنها دائما وستظل العمق الإستراتيجي للدولة الليبية ولا يسمح لفصيل مسلح يحتمي في مليشيات مسلحة أن يتنازل عن بلده لمصلحة قوة أجنبية".



كان مجلس النواب الليبي، مساء أمس الاثنين، قد دعا القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرًا يطال أمن البلدين.



ورحب مجلس النواب الليبي بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تضافر الجهود بين ليبيا ومصر بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.