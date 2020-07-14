بومبيو ونظيره التونسي يبحثان حل الأزمة الليبية سياسيا

ووصف وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، التنسيق مع الجزائر لحل الأزمة الليبية بـ "المصيري"، وأكد أن الأزمة تمس بالأمنين القومي التونسي والجزائري، كاشفًا سعي البلدين المغاربيين لدفع الأطراف الليبية نحو حل سلمي للأزمة، خاصة أن موقفهما محايد تجاه أزمة ليبيا.

وأعلن الري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم اليوم الإثنين، زيارة دولة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس، لكنه لم يكشف تاريخًا محددًا لهذه الزيارة التي كان من المفترض أن تتم في 16 مارس الماضي، لكنها تأجلت بسبب الأزمة الوبائية.

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