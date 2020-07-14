كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني تونسي يكشف تفاصيل الأزمة السياسية والبرلمانية في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب البرلماني عن حركة الشعب، عبد الرزاق عويدات، أن البرلمان التونسي شهد اليوم اعتصام كتلة الدستوري الحر على منصة رئيس البرلمان.

وأكمل خلال حواره بقناة الغد، أن نواب كتلة الدستوري الحر رفعوا شعارات "لا لإرهاب داخل البرلمان"، وتم رفع الجلسة ثم عودتها بعد ذلك.

وكشف عن استمرار الاعتصام داخل البرلمان دفع مجلس النواب إلى رفع الجلسة وتأجيلها لوقت آخر.

وأكمل أن إعلان حكومة إلياس الفخفاخ فتح ملفات الفساد أدى إلى تحركات داخل البرلمان ضد الحكومة والدعوة إلى استقالتها وحلها وهو ما طالبت به حركة النهضة.

وأوضح أن تصريح الرئيس التونسي، قيس سعيد، باستمرار الحكومة التونسية قطع الطريق أمام محاولات الإطاحة بالفخفاخ.

أعلن وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد في تونس عن فتح ملفات فساد متعلقة بحركة النهضة، مؤكدا أن وجودها في الحكم يحول دون مكافحة الفساد.

تعيش محافظة تطاوين التونسية على وقع تحركات احتجاجية اجتماعية، ومواجهات حادة بين الجيش التونسي والأهالي، لليوم الرابع على التوالي.

ونظم المئات من أهالي منطقة "رمادة" مسيرة احتجاجية ضد ما اعتبروه انتشارا للبطالة، وتعبيرا عن غضبهم عقب مقتل شاب على يد الجيش، حسب رواية المحتجين.

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وردد المحتجون هتافات مناهضة للأطراف السياسية الحاكمة في تونس، داعين الرئيس التونسي قيس سعيد إلى زيارتهم في الساعات القادمة.

وتصدرت نساء عديدات، أغلبهن مسنّات، التظاهرة التي نددت بـ"تهميش المنطقة والبطالة المنتشرة في صفوف شبابها."

وتتنامى هذه الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي بعد أن خاض مئات الشباب من محافظة "تطاوين" اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بالتنمية والتشغيل والتمتع بجزء من عائدات الحقول النفطية في الجنوب التونسي.

وأفادت مصادر أن قوات الجيش التونسي أحكمت اغلاق منافذ منطقة الاحتجاجات حتى تمنع أي تسلل للإرهابيين القادمين من الغرب الليبي.

وتبعد منطقة "رمادة " عن المعبر الحدودي مع ليبيا "الذهيبة - وازن" قرابة 50 كيلومترا.

ووعد الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمة له، الخميس، أمام مجلس الجيوش التونسي أهالي منطقة "رمادة" المحتجين باستقبالهم في قصر قرطاج لبحث الحلول اللازمة للازمة الاجتماعية الراهنة.