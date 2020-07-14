كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، 527 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية تم رصدها منذ ظهور الوباء في البلاد نهاية فبراير الماضي، بزيادة 33 حالة عن اليوم السابق.

وذكر المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، في الملخص الصحافي اليومي، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 20216.

كما أعلن المتحدث أيضاً تسجيل 10 وفيات جديد ليصبح بذلك مجموع الوفيات 1028.