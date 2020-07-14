يومي 24 و25 يوليوز.. إسبانيا “تواصل” برمجة رحلات لمواطنيها العالقين بالمغرب بسبب فيروس “كورونا”

برمجة السفارة الإسبانية بالرباط رحلتين جديدتين من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء الجزيرة الخضراء يومي 24 و25 يوليوز الجاري، وفق ما كشفته وسائل إعلام الجارة الشمالية للمغرب. وشددت المصادر ذاتها على كون الباخرتين اللتان ستتكلفان بتأمين تنقل الإسبان العالقين في المغرب والمغاربة المقيمين في إسبانيا نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط ستنطلقان في حدود الثانية. وتأتي رحلتي 24 و25 يوليوز لتنضافا إلى رحلتي يومي 16 و17 من الشهر ذاته، واللتان سبقا للسفارة الإسبانية في الرباط الكشف عنهما. وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية، المعروفة اختصارا بـ”إيفي”، أن الرحلات لا تشمل حاملي التأشيرة ذات الطابع السياحي، مشددة على كونها خاصة بالعالقين، ومبرزة في السياق ذاته أن استمرار رحلات إعادة العالقين في المغرب تنظم من طرف السفارة الإسبانية في المغرب بتعاون مع الحكومة المغربية.

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