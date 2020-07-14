بعد أشهر من الإغلاق.. فقط 10% من المساجد ستفتح أبوابها أمام المصلين في إقليم أزيلال

أعلنت مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية في إقليم أزيلال أنه تنفيذا لمذكرة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتعلقة بإعادة فتح المساجد تدريجيا في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس، إبتداء من صلاة ظهر يوم غد الأربعاء، فإنه تقرر فتح 10ي المائة من المساجد في الإقليم.

وأوضح بلاغ للمندوبية أنه تقرر فتح 136 مسجدا من أصل 1478 الموجودة في إقليم أزيلال ما يعادل 10% من العدد الإجمالي للمساجد في إنتظار فتح باقي المساجد في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه على كافة المواطنين، والمواطنات احترام التدابير الاحترازية، والوقائية المعمول بها كارتداء الكمامات، وإحضار، وإستعمال السجادة الخاصة، وتعقيم اليدين.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أعلنت أنه تقرر، بعد استشارة السلطات الصحية، والإدارية، إعادة فتح المساجد، تدريجيا، في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس، وذلك، ابتداء من صلاة ظهر يوم الأربعاء 23 ذي القعدة 1441 هـ / موافق 15 يوليوز 2020، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية، وشروط المراقبة الصحية، التي ستدبرها لجان محلية في أبواب المساجد.

يذكر أن المساجد ستظل مغلقة بالنسبة إلى صلاة الجمعة إلى أن يعلن، في وقت لاحق، عن التاريخ الذي ستفتح فيه لأداء هذه الصلاة.